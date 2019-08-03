Певец Сергей Лазарев редко показывает поклонникам маленького сына. Однако иногда музыкант все же делает исключения для поклонников.

Певец Сергей Лазарев редко показывает поклонникам маленького сына. Однако иногда музыкант все же делает исключения для поклонников.В минувшую пятницу, 2 августа, артист выступил в ресторане Shore House. Мероприятие посетили не только поклонники и коллеги музыканта, но и маленький сын Никита."Коротко о том, как прошел вчера мой традиционный летний концерт в Shore House. Как всегда, потрясающая атмосфера, много зрителей, друзья и, конечно, моя семья! В этот раз моим главным зрителем был мой сынуля!", – поделился Сергей Лазарев.В личном микроблоге он разместил видеозапись, где маленький Никита танцует под песню Lucky Stranger. Рядом с ним ритмично двигается участница Comedy Woman Екатерина Варнава. "На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей! Катюня, по-ходу тут ты продула", – подписал ролик музыкант.В комментариях к записи актриса попыталась оправдаться. "Что-то я сдаю сильно. Больные колени дают о себе знать, еще и давление скакануло", – с иронией отметила Екатерина Варнава и потребовала реванш.Поклонники считают, что наследник затмил артистку: "Тут без вариантов. Никита лидирует", "Никита однозначно одержал победу", "У Екатерины шансов не было", "Классный мальчик и крутой папа".