Это самый высокий результат в этом виде спорта в нашем регионе

Это самый высокий результат в этом виде спорта в нашем регионеКовровчанин Семён Рыбаков выиграл бронзовую медаль на первенстве Европы по мотокроссу в классе «65 куб. см», которое проходило в чешском городе Локет. Это самый высокий результат, которого удалось достичь в этом классе за всю историю мотокросса в нашем регионе.Совсем недавно Семён Рыбаков участвовал в отборочных этапах первенства Европы по мотокроссу в классе ЕМХ и по совокупности 4-х турниров, проходивших в Латвии, Литве, Украине и Эстонии, победил среди представителей северо-восточной зоны в классе «ЕМХ65».В июле в итальянском городе Пьетрамурата Семён выступал на первенстве мира среди юниоров по мотокроссу в классе «ЕМХ 65».