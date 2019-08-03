Подполковник юстиции Наталья Мохова признана лучшей в почетной номинации «Защитник года».

2 августа на главной сцене Дворца культуры города Мурома в честь празднования 1157-ой годовщины со дня образования города состоялось традиционное награждение победителей окружного конкурса «Человек года – 2019». Лучших представителей профессий специальными медалями и дипломами награждали глава округа Муром и председатель Совета народных депутатов.В номинации «Защитник года» лучшей признали подполковника юстиции Наталью Мохову, начальника следственного отдела МО МВД России «Муромский».Наталья Александровна Мохова служит в органах внутренних дел более 25 лет. В 2003 году окончила Московский институт МВД России, с сентября 2006 года была назначена на должность заместителя начальника следственного управления при УВД по округу Муром и Муромскому району, а в ноябре 2010 возглавила следственный отдел МО МВД России «Муромский».За время службы подполковником юстиции была расследована не одна сотня дел. Резонансное преступление, связанное с хищением почти полутора миллионов рублей из кассы Дворца культуры, расследовалось при непосредственном участии Натальи Александровны. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.Свой богатый служебный опыт Наталья Александровна сегодня передает коллегам. В подчинении у неё более 15 сотрудников, для которых руководитель – это наставник и главный советчик.Говоря о секретах профессионального мастерства, Наталья Мохова отмечает, что главное – ответственно относиться к тому делу, которым занимаешься, быть объективным, принципиальным и упорным в достижении цели. Коллеги же отмечают, что подполковник юстиции всегда требовательна, в первую очередь, к себе, потому на результаты её работы можно равняться.Достижения на службе не раз отмечались руководством - подполковник юстиции награждена медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней. А в ближайшее время её портрет дополнит Галерею славы на площади у Администрации округа Муром, где будут размещены фото всех победителей окружного конкурса «Человек года – 2019».