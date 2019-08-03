Музыкальный продюсер вновь оказался в центе скандала. Поклонники горячо обсуждают новую запись Бари Алибасова в социальных сетях.

Музыкальный продюсер вновь оказался в центе скандала. Поклонники горячо обсуждают новую запись Бари Алибасова в социальных сетях.Основатель группы "На-На" разместил в личном микроблоге новое видео. В ролике Бари Алибасов пытается растворить пластиковую крышку в бутылке с химической жидкостью для прочистки труб.Многие пользователи были возмущены поступком музыкального продюсера. Они заявили, что больше не верят в историю с отравлением. "Отписываюсь от Бари! Надоел этот цирк!", Сколько можно уже? Надоело до чертиков!", – выразили мнение возмущенные подписчики.Некоторые пользователи, наоборот, пришли в ужас от увиденного. По их мнению, у Бари Алибасова начались серьезные проблемы со здоровьем. "Это деменция", "Впадает в детство, дурашлив, плохая память... Не Альцгеймер ли пришел к Бари? Родственники не пропустите начало болезни", – поставили диагноз поклонники.Поклонники основателя "На-На" поддержали своего кумира. Они отметили, что обладает хорошим чувством юмора. "А вы неисправимый весельчак", "Поднял настроение. Очень смешно!", "Здоровый юмор!", – отреагировали пользователи.