Минздрав назвал регионы РФ, где проживает наибольшее число людей с активной формой туберкулеза. Печальный рекорд принадлежит Чукотскому автономному округу.

Минздрав назвал регионы РФ, где проживает наибольшее число людей с активной формой туберкулеза. Печальный "рекорд" принадлежит Чукотскому автономному округу – на 100 тысяч человек приходится 526,9 заболевших. В республике Тыва — 512,6 больных на 100 тысяч, в Приморье — 280,8. Все больные находятся под диспансерным наблюдением, передает РИА Новости.Меньше всего больных туберкулезом – в Архангельской области. На сто тысяч человек приходится 17,1 больных. Благоприятная обстановка также в Белгородской области (19,8 больных на 100 000 человек) и Ненецком автономном округе (20,5).Туберкулез широко распространен во всех странах и известен с древних времен. Он является одной из 10 самых частых причин смерти в мире. Бактериальная инфекция передается по воздуху. До XX века излечивать туберкулез не умели. В настоящее время благодаря комплексной программе это заболевание можно выявить и вылечить на ранних этапах.