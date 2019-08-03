В жизни Никаса Сафронова произошло несчастье. Элитную квартиру художника в Москва затопила соседка.

В жизни Никаса Сафронова произошло несчастье. Элитную квартиру художника в Москва затопила соседка.В ночь на субботу, 3 августа, Никас Сафронов возвращался из ресторана ЦДЛ, где проходили проводы актера Эрика Робертса. Внезапно художнику позвонил его помощник и сообщил страшную новость: его квартиру в Брюсовском переулке затопила соседка сверху. Живописец сразу позвонил в экстренные службы.Когда Никас Сафронов зашел в дом, перед ним предстало ужасное зрелище. От воды пострадал потолок, который вручную расписывали мастера. Всю ночь он пытался вместе с помощниками спасти уникальные картины и редкие книги."Вода лилась в мою квартиру четыре часа, заливая антикварные книги, редкие картины, дорогую мебель, уму непостижимо… Полы вздыбились. В этом помещении я делал ремонт в течение двух лет, расписывал стены и потолки. Это был кропотливый, многолетний труд", – передает его слова "".Материал дополняется.