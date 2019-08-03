Как пояснил потерпевший, четверо неизвестных мужчин, угрожая ему насилием, похитили у него сумку, в которой находились денежные средства в сумме 2 миллиона рублей...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя и хищении у него 2 миллионов рублей.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в одном из кафе на Салтыковской улице. Как пояснил потерпевший, четверо неизвестных мужчин, угрожая ему насилием, похитили у него сумку, в которой находились денежные средства в сумме 2 миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по району Косино-Ухтомский задержали одного из подозреваемых на Болотниковской улице. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.Как установлено следствием, нападавшие тщательно планировали противоправное деяние. Они заранее знали о том, что у потерпевшего запланирована сделка, после совершения которой у него будет при себе крупная сумма денег наличными. Злоумышленники несколько дней следили за предпринимателем, вычисляли его маршрут передвижения. Затем напали на него в помещении кальянной, похитили деньги, после чего скрылись.Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В данный момент сотрудники полиции проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание остальных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73