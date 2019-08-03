Весь день обыватели смакуют весть о скорой свадьбе телеведущей и режиссера. Ксения Собчак и Константин Богомолов умеют быть в центре внимания.

Весь день обыватели смакуютвесть о скорой свадьбе телеведущей и режиссера. Ксения Собчак и КонстантинБогомолов умеют быть в центре внимания.2 августа теледива ошарашилапоклонников новостью: она вновь собралась под венец. Более того, Ксения Собчак иКонстантин Богомолов уже назначили дату свадьбы – 13 сентября.Поклонники в полном неведении,пока даже не ясно в каком формате пройдет мероприятие – устроят ли пышноеторжество или тихие семейные посиделки. Неизвестно даже примерит ли КсенияСобчак подвенечное платье.Меж тем интернет обыватели суверенность заявляют, что у этих отношений есть срок годности. Мол, как только публикапресытится их парой – они разбегутся."Кто вообще сказал, что онидействительно женятся и это не пиар-ход? Слишком уж сильно они выпячивают этусвою любовь. Вон, когда замуж выходила за Виторгана, до последнего никтоне знал, даже родные. Тут – нате, даже дату предварительно назвали, бред сивойкобылы. Даже если и сыграют свадебку, то напоказ, а через год разойдутся (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Каксошлись так и разойдутся. У Ксении еще не один десяток будет таких богомоловых","Самка богомола всегда съедает своеговозлюбленного!" – рассуждают интернет-обыватели.Напомним, первым мужем был актер Максим Виторган. Их свадьба состоялась в 2013 году. Торжествостало неожиданностью не только для фанатов, но и для знакомых звезд. Мероприятиепроходило в условиях строжайшей секретности: церемония бракосочетания проходилав абсолютно пустом ЗАГСе – присутствовала только сотрудница учреждения, родителипары и молодожены.