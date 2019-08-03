Весь день обыватели смакуют
весть о скорой свадьбе телеведущей и режиссера. Ксения Собчак и Константин
Богомолов умеют быть в центре внимания.
Весь день обыватели смакуют
весть о скорой свадьбе телеведущей и режиссера. Ксения Собчак и Константин
Богомолов умеют быть в центре внимания.
2 августа теледива ошарашила
поклонников новостью: она вновь собралась под венец. Более того, Ксения Собчак и
Константин Богомолов уже назначили дату свадьбы – 13 сентября.
Поклонники в полном неведении,
пока даже не ясно в каком формате пройдет мероприятие – устроят ли пышное
торжество или тихие семейные посиделки. Неизвестно даже примерит ли Ксения
Собчак подвенечное платье.
Меж тем интернет обыватели с
уверенность заявляют, что у этих отношений есть срок годности. Мол, как только публика
пресытится их парой – они разбегутся.
"Кто вообще сказал, что они
действительно женятся и это не пиар-ход? Слишком уж сильно они выпячивают эту
свою любовь. Вон, когда замуж выходила за Виторгана, до последнего никто
не знал, даже родные. Тут – нате, даже дату предварительно назвали, бред сивой
кобылы. Даже если и сыграют свадебку, то напоказ, а через год разойдутся (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как
сошлись так и разойдутся. У Ксении еще не один десяток будет таких богомоловых",
"Самка богомола всегда съедает своего
возлюбленного!" – рассуждают интернет-обыватели.
Напомним, первым мужем был актер Максим Виторган. Их свадьба состоялась в 2013 году. Торжество
стало неожиданностью не только для фанатов, но и для знакомых звезд. Мероприятие
проходило в условиях строжайшей секретности: церемония бракосочетания проходила
в абсолютно пустом ЗАГСе – присутствовала только сотрудница учреждения, родители
пары и молодожены.