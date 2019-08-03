Воспользовавшись моментом, новый знакомый взял ключи от автомобиля и сообщил, что едет на заправку, однако после того, как уехал на связь не выходил...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный задержали 18-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже автомобиля.В отдел полиции с сообщением о краже обратился 29-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу принадлежащего ему автомобиля «Хендай Портер», припаркованного ранее во дворе домов Дмитровского шоссе.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Верхние Поля. Им оказался 18-летний москвич. Как установили сотрудники полиции, потерпевший поднялся к себе в квартиру вместе со знакомым и малоизвестным молодым человеком. Воспользовавшись моментом, новый знакомый взял ключи от автомобиля и сообщил, что едет на заправку, однако после того, как уехал на связь не выходил. Как выяснилось, злоумышленник намеревался реализовать его.Похищенный автомобиль изъят.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29