Даже в выходные звезды не позволяют себе отдыхать. Каждый их день богат на различные события. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019, читайте в подборке Дни.ру.

Даже в выходные звезды не позволяют себе отдыхать. Каждый их день богат на различные события. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019, читайте в подборке "Дни.ру".Последний пост на странице Ксении Собчак в Instagram вызвал множество недовольных отзывов. Подписчики считают, что телеведущей следует взяться за голову и вспомнить о своей роли."Ксения, почему вы не поднимаете проблему о пожаре? Вы же хотели быть главнокомандующим нашей страны. Вот вам тот случай доказать то, что вы так красиво кричали с трибун. Или вам эта ноша не по силе?", – обратился к звезде возмущенный пользователь.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019 года, читайте в и специальных .