В ходе московской акции протеста 3 августа замечено несколько англоговорящих людей в самом эпицентре событий, сообщают СМИ. Возможно ли, что они оказались там неслучайно?

В ходе московской акции протеста 3 августа замечено несколько англоговорящих людей в самом эпицентре событий, сообщают СМИ. Возможно ли, что они оказались там неслучайно?О готовящейся в Москве незаконной акции протеста было известно заранее: еще с тех пор, как оппозиционеры отказались от согласованного места на проспекте Сахарова.В связи с потенциальной опасностью для своих граждан посольство США рекомендовало американцам, находящимся в этот день в российской столице, воздержаться от посещения потенциально опасных мест. Таковыми были сочтены Никитские, Покровские и Пречистенские ворота, Трубная и Тургеневская площади, а также Новопушкинский сквер.Однако москвичи, проходившие здесь в середине дня, заметили странных людей, говорящих по-английски, отмечает издание . Сообщается, что некоторые обыватели первым делом заподозрили их в работе на ЦРУ.Если сообщения подтвердятся, то это действительно интересно. Штаты очень заботятся о своих гражданах, несколько дней призывают их избегать опасности, подстерегающей на предстоящем протестном мероприятии в Москве.И в это же самое время "Радио Свобода" (медиа, финансируемое Конгрессом США) всю неделю активно пиарит зачинщиков московских беспорядков. Рупор Америки в России широко освещает подготовку к мероприятию, тиражирует призывы к россиянам выходить на улицы и противостоять полиции.Выглядит так, что используются двойные стандарты: своих стремятся поберечь, а москвичей не жалко. Чем больше покалеченных россиян попадет в объективы камер, тем жестче можно будет подать происходящее в западных СМИ.По всей видимости, за этим стоят чьи-то интересы. Та же ЦРУ не впервые организует "цветные" революции по всему миру. Им выгодно довести ту или иную страну до политического кризиса и поменять власти на проамериканские.Вероятно, это объясняет то, что чужаки нарочно лезут туда, откуда любой иностранец поспешит дать деру при первых же подозрениях на опасность, увидев агрессивно настроенных провокаторов, заводящих толпу, и стражей правопорядка, готовых дать им отпор.Нельзя исключать, что версия о причастности ЦРУ к происходящему сегодня в Москве окажется верной. В Вашингтоне давно хотят сделать из нашей страны сырьевой придаток на карте мира.