Известная российская телеведущая Анна Калашникова призналась, что обращалась к услугам пластического хирурга. О неприятных последствиях одной из процедур она рассказала в авторской колонке.

Известная российская телеведущая Анна Калашникова призналась, что обращалась к услугам пластического хирурга. О неприятных последствиях одной из процедур она рассказала в авторской колонке.Популярная певица тщательно следит своей внешностью и часто посещает пластических хирургов и косметологов. Причем она не видит в этом ничего плохого. "Я – публичная личность и всегда должна выглядеть хорошо", – подчеркнула Анна Калашникова.Звезда уверена, что пластика и косметология могут сделать жизнь каждого человека лучше. Он меняется не только снаружи, но и изнутри: избавляется от комплексов и становится увереннее в себе.Однако существуют бьюти-процедуры, которые противопоказаны всем без исключения. В их числе удаление "комков Биша". Моду на эту операцию ввели такие известные персоны, как Мадонна, Рене Зельвегер и Натали Портман.Анна Калашникова призналась, что сама поддалась этому веянию и удалила у себя жировые образования на лице. После этого звезда столкнулась с неприятными последствиями. Теперь ее лицо всегда выглядит измученным даже после отдыха, передает ."Приходится снимать эффект различными масками и витаминными уколами, иначе я бы давно превратилась в иссохшую мумию", – призналась Анна Калашникова.Материал дополняется.