Российский актер Андрей Гайдулян дал откровенное интервью. Артист рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием.

Российский актер Андрей Гайдулян дал откровенное интервью. Артист рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием.Недавно артист принял участие в съемках программы "Судьба человека". В студии Андрей Гайдулян рассказал о том, как изменилась его жизнь после оглашения страшного диагноза – лимфомы Ходжкина.По словам актера, в то время он пытался скрыть от себя все средства массовой информации, чтобы сосредоточиться на лечении. "В те годы про меня что только не писали. Позже увидел все эти статьи и пришел в ужас", – поделилась переживаниями звезда.Победить страшную болезнь ему помогла вера. часто ходил в храм. "В те непростые годы я нашел отдушину в храме, в своем внутреннем мире. Благодаря этому и победил страшную болезнь", – цитирует артиста .Огромную поддержку ему оказала коллега по съемочной площадке Валентина Рубцова. Сама актриса рассказала на съемках, что до последнего верила в выздоровление. "Я знаю, что пройти через такое испытание было для него непросто, но он справился", – подчеркнула артистка.