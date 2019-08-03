Президент России подписал закон об оперативном поиске без вести пропавших детей. Теперь для этого можно использовать данные геолокации с мобильных устройств. Законодательная инициатива принадлежит вице-спикеру Ирине Яровой.

Президент России подписал закон об оперативном поиске без вести пропавших детей. Теперь для этого можно использовать данные геолокации с мобильных устройств. Законодательная инициатива принадлежит вице-спикеру Ирине Яровой.Поиск ребенка можно будет производить проще и оперативнее. По заявлению родителей или лиц, их заменяющих, поиск малыша можно будет производить, пользуясь данными о соединениях мобильного устройства. Для использования геоданных также будет нужно мотивированное постановление одного из руководителей органа, разыскивающего ребенка.Ирина Яровая подчеркнула, что использование геолокации позволит выиграть драгоценное время. Потерявшегося или пострадавшего ребенка, а также малыша, ставшего жертвой преступления, можно будет быстрее найти и спасти, предотвратив тяжкие последствия.Она привела данные: в 2017 году в розыске находились 8 тысяч детей, причем 40 процентов из них составляли малолетние, передает РИА Новости. Ежегодно около 10 процентов уголовных дел возбуждаются по факту пропажи ребенка.