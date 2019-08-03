Президент Владимир Путин подписал ряд законов. Один из них, разработанный правительством, касается детских пособий: теперь получать пособия на первого или второго ребенка сможет больше семей.

Президент Владимир Путин подписал ряд законов. Один из них, разработанный правительством, касается детских пособий: теперь получать пособия на первого или второго ребенка сможет больше семей. Кроме того, для ряда семей выплаты на детей продлеваются до трехлетнего возраста. Изменения коснутся 70 процентов российских семей.Закон меняет критерий нуждаемости семей при установлении детского пособия, передает РИА Новости. Сейчас право на пособие имеет семья, размер среднедушевого дохода которой не превышает полтора прожиточных минимума. Новый закон указывает, что право на пособие будут иметь семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов.Выплаты на второго и третьего ребенка от полутора до трех лет будут осуществляться в размере прожиточного минимума. До принятия закона эта сумма составляла 50 рублей.Кроме того, если в настоящее время заявление о выплате можно подать, пока ребенку не исполнится полтора года, то, согласно новому закону, этот срок продлен до трех лет с момента рождения ребенка.Во время "Прямой линии" Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2020 года семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей будут получать около 10 тысяч на ребенка.