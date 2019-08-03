Британская королева не довольна поведением принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Елизавета II пришла в ужас, когда узнала, сколько ее наследники потратили на отпуск.

Британская королева не довольна поведением принца Уильяма иКейт Миддлтон. Елизавета IIпришла в ужас, когда узнала, сколько ее наследники потратили на отпуск.Герцог и герцогиня Кембриджские в очередной раз провели каникулы на острове Мюстик в Карибскомморе. Супруги посещают курорт десять лет подряд.Любовь Кейт Миддлтон и принца Уильяма к этому месту понятна, ведь Мюстик знаменит тем, что на нем запрещена фотосъемка даже с воздуха. Гостямгарантировано уединение.В этом году семейство остановилось на вилле бизнесмена ЭндрюДанна, с которым Уильям дружит уже много лет. В доме предпринимателя пятьспален, несколько ванных, огромный бассейн, сад и терраса с роскошным видом. За две недели отдыха Кейт и Уильям потратили 54 тысячи фунтов,что по курсу составляет 4,1 миллиона рублей.Ранее герцог и герцогиня Кембриджские провели несколькодней на Сицилии, в так называемом "лагере миллиардеров". На закрытое мероприятиеGoogle Camp ежегодно съезжается вся мировая элита. Завистники говорят, что гостилагеря под предлогом обсуждения глобальных проблем планеты просто проводят времяв атмосфере королевской роскоши.Передвижения не укрылись от взораЕлизаветы II. По данным инсайдера, близкого к монаршему дворцу, королева не одобрила привычкуродственников разъезжать по самым дорогим курортам.Ее Величество отметила, что Кейт и Уильям могли хорошо и главноедешево провести время в ее поместьях – Сэндрингеме или Балморале. Елизавета II язвительно заметила, что ее распоясавшуюся невестку пора удостоить титула "королевы Мюстика".Поговаривают, что передали слова августейшейбабушки. Герцогиня Кембриджская была задета высказыванием королевы, новиду старалась не подавать, сообщает 7 Дней.ru.