Расследование специального прокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в президентские выборы в США стоило порядка 32 миллионов долларов.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в президентские выборы в США стоило порядка 32 миллионов долларов. Такие данные появились в документах, опубликованных министерством юстиции США в пятницу, 2 августа.В декабре 2018 года сообщалось, что за полтора года работа команды Мюллера обошлась Соединенным Штатам Америки в 25 миллионов долларов. согласно новым документам, речь идет о двух линиях расходов, направлявшихся на расследование, которое заняло два года. Порядка 16 миллионов было выделено непосредственно спецпрокурору, другая половина суммы – его офису, передает РИА Новости.За последние шесть месяцев выделенные непосредственно Мюллеру 4,1 миллиона долларов были израсходованы на поддержание работы и персонал. За последние полгода работы команды Мюллера прямые и непрямые расходы составили 6,5 миллиона долларов.Уже бывший специальный прокурор Роберт Мюллер в течение почти двух лет расследовал предположения о вмешательстве России в президентские выборы в США, которые Москва отрицает. Основываясь на результатах расследования, Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел свидетельств "сговора между Россией и Дональдом Трампом, наличие которого отрицали как в Белом доме, так и в Кремле.