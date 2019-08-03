Российская Федерация ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Российская Федерация ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны в Идлибе.Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, в целях стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, а также в поддержку международной встречи по Сирии в астанинском формате президент САР Башар Асад принял решение о полном прекращении огня, любых наступательных действий в зоне деэскалации Идлиба.Алексей Бакин отметил, что в ответ на сирийскую инициативу в течение двадцати четырех часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение сочинских договоренностей, которые предусматривают вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, а также прекращение обстрелов и разблокирование трассы Дамаск – Алеппо.Генерал-майор напомнил, что незаконные вооруженные формирования в нарушение установленного режима тишины в 06:55 по московскому времени обстреляли населенный пункт Кардаха, который находится в провинции Латакия. Он также известен как родина семьи Башара Асада.Бакин отметил, что в районе населенного пункта зафиксировано двенадцать разрывов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, также трое получили ранения.Ранее сообщалось, что с ночи на 2 августа начнет действовать договоренность о прекращении огня в провинции Идлиб на севере Сирии. Согласно условиям, боевики должны отойти на 20 километров от зоны деэскалации, а также отвести тяжелое и среднее оружие.