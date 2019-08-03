Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют понятия спецсредства и исключают возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют понятия "спецсредства" и исключают возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже. Документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 2 августа.Теперь к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся приборы, устройства, комплексы, системы и специальные инструменты для проникновения в помещения, а также программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. Речь идет об устройствах, которым намеренно приданы свойства с целью обеспечения функции скрытого получения информации без ведома ее обладателя, передает ТАСС.Согласно новому примечанию, к таким техническим средствам не относятся приборы, устройства, инструменты бытового назначения, системы и комплексы, находящиеся в свободном обороте и обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Исключения составляют устройства, после их доработки позволяющие собирать информацию, которая составляет личную, семейную, коммерческую или иную тайну без ведома ее обладателя.Статья 138.1 УК о незаконном обороте специальных технических средств в том числе предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и лишение права занимать определенные должности.Поправка вносится и в аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях. Иначе говоря, приобретение устройств, описанных в Уголовном кодексе РФ, не повлечет за собой наложение административного штрафа.