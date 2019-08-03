Гражданам Украины, которых признали беженцами, станет проще получить российский вид на жительство. Такой закон подписал Владимир Путин.

Гражданам Украины, которых признали беженцами, станет проще получить российский вид на жительство. Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в нашей стране, смогут по упрощенной схеме получить разрешения на временное пребывание в России. Такой закон подписал Владимир Путин.Кроме того, президент подписал указ о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года. Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных действий следствия. Глава государства также подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов. Документ устанавливает порядок распределения трансфертов, а также бюджетных кредитов.Владимир Путин утвердил повышение НДС на пальмовое масло с 10 до 20 процентов и расширение числа семей, которые могут претендовать на детское пособие в размере прожиточного минимума. Теперь рассчитывать на такие выплаты смогут семьи, доход в которых не превышает два таких минимума на человека, передает телеканал "Россия 24".