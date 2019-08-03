Супруга
знаменитого модельера вместе с внуками отдыхает в Израиле. Марина Юдашкина прогулялась
со сторшим внуком,
трехлетним Анатолием, в шортах.
Супруга
знаменитого модельера вместе с внуками отдыхает в Израиле. Марина Юдашкина прогулялась
со сторшим внуком,
трехлетним Анатолием, в шортах.
Также для променада жена Валентина Юдашкина выбрала белую
рубашку свободного кроя, дополнив летний образ босоножками и солнцезащитными
очками.
Марина Юдашкина не забыла поделиться свежим кадром с
подписчиками в Instagram.
Фолловеры восхитились, как свежо и моложаво в свои годы выглядит избранница
модельера. "Мариночка! Вы красотка!", "Симпатюга!", "Вы великолепено выглядите
и в простой одежде, и в дизайнерской", "Восхищаюсь вами, Марина!",
"Вы просто чудо", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, ранее мини-шорты на отдыхе
в Юрмале одела Алла Пугачева. В свои 70 лет Примадонна не раз появилась на публике в молодежном
наряде.
Примечательно, что артистка много
лет дружит с семьей Валентина Юдашкина. Дочь модельера пошла по стопам отца,
став дизайнером. Галина Юдашкина выпускает одежду для детей.
Жена модельера – дизайнер, дома, парикмахер, арт-директор.
А начиналась профессиональная карьера будущей
возлбленной Валентина Юдашкина с должности парикмахера-стилиста в Центральном
проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового
обслуживания. Там же работал художником по макияжу и будущий муж