Супруга знаменитого модельера вместе с внуками отдыхает в Израиле. Марина Юдашкина прогулялась со сторшим внуком, трехлетним Анатолием, в шортах.

Супругазнаменитого модельера вместе с внуками отдыхает в Израиле. Марина Юдашкина прогуляласьсо сторшим внуком,трехлетним Анатолием, в шортах.Также для променада жена Валентина Юдашкина выбрала белуюрубашку свободного кроя, дополнив летний образ босоножками и солнцезащитнымиочками.Марина Юдашкина не забыла поделиться свежим кадром сподписчиками в Instagram.Фолловеры восхитились, как свежо и моложаво в свои годы выглядит избранницамодельера. "Мариночка! Вы красотка!", "Симпатюга!", "Вы великолепено выглядитеи в простой одежде, и в дизайнерской", "Восхищаюсь вами, Марина!","Вы просто чудо", – высказались пользователи соцсети.Отметим, ранее мини-шорты на отдыхев Юрмале одела Алла Пугачева. В свои 70 лет Примадонна не раз появилась на публике в молодежномнаряде.Примечательно, что артистка многолет дружит с семьей Валентина Юдашкина. Дочь модельера пошла по стопам отца,став дизайнером. Галина Юдашкина выпускает одежду для детей.Жена модельера – дизайнер, дома, парикмахер, арт-директор.А начиналась профессиональная карьера будущейвозлбленной Валентина Юдашкина с должности парикмахера-стилиста в Центральномпроектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытовогообслуживания. Там же работал художником по макияжу и будущий муж