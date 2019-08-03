Президент Украины Владимир Зеленский не сможет завершить расследование преступной деятельности политика Петра Порошенко. По мнению эксперта, глава страны не обладает необходимыми силами.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет завершить расследование преступной деятельности политика Петра Порошенко. По мнению эксперта, глава страны не обладает необходимыми силами.Профессор института журналистики Никита Василенко считает, что необходимо продолжать рассматривать дело бывшего президента Украины. Более того, нужно изучить работу его предшественников и сторонников."Надо расследовать деятельность не только его, но и его семьи. Прав был один из политических лидеров, который говорил, что надо расследовать дела не только Порошенко и его семейки, но и всех президентов, которые были до него", – выразил мнение эксперт.По словам профессора, не сможет довести расследование до конца. Все дело в том, что нынешний лидер – "дитя своего класса". Он будет продвигать идеи буржуазного либерализма, передает "ПолитНавигатор".Материал дополняется.