В пятницу, 2 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем тему соглашения по ядерному оружию.

В пятницу, 2 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем тему соглашения по ядерному оружию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Другие западные средства массовой информации отмечают, что, по мнению Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только Российскую Федерацию, но и Китайскую Народную Республику. Эту идею президент США озвучивал и ранее, напоминает агентство "Интерфакс". До настоящего времени Пекин не выразил особой заинтересованности в таких договоренностях.2 августа текущего года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.