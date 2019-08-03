Прекращение
Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) может привести к
началу новой гонки вооружений. Дональд Трамп уже придумал, как оставить
нашу страну без шансов.
Прекращение
Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) может привести к
началу новой гонки вооружений. Дональд Трамп уже придумал, как оставить
нашу страну без шансов.
По оценке военного обозревателя Павла
Фельгенгауэра, теперь США будут разрабатывать оружие нового поколения. Он
пояснил, что это будут гиперзвуковые ракеты на воздушных носителях, морских
кораблях и подводных лодках.
"Американцы предполагают, что это
будет не ядерное, а очень высокоточное оружие, которое сможет поражать
подземные укрытия, бункеры – в общем, точечные цели", – цитирует эксперта "Апостроф". Причем, на вооружение такие ракеты поступят
очень скоро – уже в 2022-2023 годах.
"Они могут быть
готовы к развертыванию в Европе, теоретически – и в Украине", – отметил
Фельгенгауэр. Он добавил, что в этом случае подлетное время до Москвы составит
не больше двух-трех минут.
Как писали "Дни.ру", о том, что Вашингтон несколько
лет назад начал нарушать соглашение о
ликвидации РСМД, Москва заявляла неоднократно. Однако США обвинили Россию в
несоблюдении условий договора и отказались вести диалог о его дальнейшей
судьбе.
Напомним, ранее подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела
Скрипалей. Такое решение он принял, поддавшись на уговоры комитета палаты
представителей Соединенных Штатов по иностранным делам. Первый пакет санкций в отношении нашей
страны вступил в силу 27 августа прошлого года.