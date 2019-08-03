Прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) может привести к началу новой гонки вооружений. Дональд Трамп уже придумал, как оставить нашу страну без шансов.

ПрекращениеДоговора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) может привести кначалу новой гонки вооружений. Дональд Трамп уже придумал, как оставитьнашу страну без шансов.По оценке военного обозревателя ПавлаФельгенгауэра, теперь США будут разрабатывать оружие нового поколения. Онпояснил, что это будут гиперзвуковые ракеты на воздушных носителях, морскихкораблях и подводных лодках."Американцы предполагают, что этобудет не ядерное, а очень высокоточное оружие, которое сможет поражатьподземные укрытия, бункеры – в общем, точечные цели", – цитирует эксперта "Апостроф". Причем, на вооружение такие ракеты поступяточень скоро – уже в 2022-2023 годах."Они могут бытьготовы к развертыванию в Европе, теоретически – и в Украине", – отметилФельгенгауэр. Он добавил, что в этом случае подлетное время до Москвы составитне больше двух-трех минут.Как писали "Дни.ру", о том, что Вашингтон нескольколет назад начал нарушать соглашение оликвидации РСМД, Москва заявляла неоднократно. Однако США обвинили Россию внесоблюдении условий договора и отказались вести диалог о его дальнейшейсудьбе.Напомним, ранее подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за делаСкрипалей. Такое решение он принял, поддавшись на уговоры комитета палатыпредставителей Соединенных Штатов по иностранным делам. Первый пакет санкций в отношении нашейстраны вступил в силу 27 августа прошлого года.