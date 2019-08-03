Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками фотографией с отдыха. На снимке пианистка позирует вместе со своим возлюбленным.

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками фотографией с отдыха. На снимке пианистка позирует вместе со своим возлюбленным.В кадре Виталина и Прохор запечатлены на пляже в Сочи. Пианистка позирует в оранжевом купальнике, а певец – в белых плавках. Шаляпин улыбается в камеру, в то время как Цымбалюк-Романовская застенчиво смотрит в сторону.В подписи к посту бывшая жена Армена Джигарханяна привела строчки из песни Юрия Лозы "Плот". "Мой маленький плот, / Свитый из песен и слов, / Всем моим бедам назло / Вовсе не так уж плох", – написала она.Снимок оценили подписчики. Они отметили, певец и пианистка прекрасно выглядят вместе. "Красивая пара", "Красавчики! Вот на этот раз Прохор у тебя классная половинка, вы очень подходите друг другу. Я рада за вас. Счастья вам желаю!", "Теплые и настоящие", – поделились мыслями пользователи.Напомним, недавно в СМИ появилась новость о том, что ожидает ребенка от Прохора Шаляпина. Пианистка пока не отвечает прямо на расспросы журналистов и предпочитает отшучиваться. "Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом. У меня с этим именем очень многое в жизни связано", – заявила она в интервью корреспонденту "Дни.ру".