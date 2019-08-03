Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией. По его словам, это расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией. По его словам, это расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы.Трамп в очередной раз назвал это расследование фейковой "охотой на ведьм" и отметил, что она теперь мертва. Сам он, по его словам, желает наладить хорошие отношения с РФ и прилагает к этому усилия.Работа над докладом команда Мюллера завершила в марте 2019 года. Никаких признаков сговора между Кремлем и Белым домом расследование не выявило, напоминает агентство "Интерфакс".