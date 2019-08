В американском Чарльстоне (штат Южная Каролина) прогремела стрельба в районе крупного торгового центра Northwoods Mall.

В американском Чарльстоне (штат Южная Каролина) прогремела стрельба в районе крупного торгового центра Northwoods Mall. ЧП произошло возле кинотеатра Northwoods, уточняет Live5News в Twitter.BREAKING NEWS — Emergency officials say police are responding to a reported shooting in the area of the Northwoods Mall theater. Viewers are reporting a second incident at the nearby Exxon gas station. | Emergency officials: Police responding to reported… https://t.co/o78vfr2yB8 pic.twitter.com/gBsA9JmIad— Live5News (@Live5News) August 3, 2019Очевидцы сообщают также об инциденте со стрельбой на автозаправке Exxon на Ашли-Фосфейт-роуд, которая находится по соседству. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.