Она расскажет о Владимире, Александрове, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Муроме, Юрьев-Польском и Суздале

Она расскажет о Владимире, Александрове, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Муроме, Юрьев-Польском и СуздалеСегодня, 3 августа в 15:00 в Москве, в городском саду «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д.3), откроют фотовыставку «Путешествуйте дома. Владимирская область», приуроченную к 75-летию региона. Среди организаторов вернисажа – Туристический портал TRIP2RUS.RU и комитет по туризму областной администрации.«Туризм - один из секторов, в котором Россия может успешно продвигаться на мировом рынке. И Владимирская область располагает колоссальным потенциалом для такого продвижения, – уверен Губернатор Владимир Сипягин. – Наш регион – средоточие культурных и исторических ценностей, находка для экологического, аграрного, гастрономического туризма. Во Владимирскую область можно приезжать вновь и вновь, каждый раз открывая новые грани интересного, содержательного досуга».Экспозиция выставки объединяет 20 уникальных фотоснимков, на которых представлены Владимир, Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Муром и Юрьев-Польский. Особое место на выставке отвели Суздалю, который в 2024 году отпразднует 1000-летие.Выставка «Путешествуйте дома. Владимирская область» будет работать до 31 августа.