Боевики из Идлибской зоны деэскалации, несмотря на перемирие, обстреляли сирийское селение Кардаха. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Боевики из Идлибской зоны деэскалации, несмотря на перемирие, обстреляли сирийское селение Кардаха. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.В результате обстрела один человек погиб и трое ранены. Военные зафиксировали 12 разрывов снарядов, передает телеканал "Россия 24".Кардаха расположена в 14 километрах от российской авиабазы Хмеймим. Это родное селение семьи сирийского президента Башара Асада.