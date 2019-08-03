Из жилого дома эвакуировали 20 человек

Из жилого дома эвакуировали 20 человекКак сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного правления МЧС России по Владимирской области, 3 августа в 06.13. в Вязниковском районе, в населённом пункте Приозёрный по улице Пушкинской в доме 116, в одной из квартир произошло обрушение 2-х стен. Всего пострадали 3 квартиры.В ведомстве пояснили, что стены не несущие, поэтому угрозы обрушения дома нет. Назвали и предварительную причину случившегося — хлопок газа. Пожара на месте происшествия не произошло, запах газа не ощущается.Всего в двухэтажном кирпичном доме 18 квартир. Из дома эвакуировали 20 человек, среди которых трое детей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.Сейчас решается вопрос о размещении жителей: пункт временного размещения в средней школе посёлка Никологоры Вязниковского района, вместимостью 200 человек, готов принять пострадавших.Сотрудники МЧС – 35 человек при помощи 14 единиц техники разбирают завалы.