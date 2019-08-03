Известная российская телеведущая Алена Водонаева устала от замечаний подписчиков. Она ответила пользователям в грубой форме.

Известная российская телеведущая Алена Водонаева устала от замечаний подписчиков. Она ответила пользователям в грубой форме.Сейчас знаменитость отдыхает вместе с наследником в Лос-Анджелесе. Телеведущая регулярно делится с поклонниками новыми снимками с отдыха. На одной из фотографий Алена Водонаева позирует в розовом бикини.Подписчики обратили внимание на неестественный выступ на лбу звезды и указали ей на недостаток в личных сообщениях. "Аленочка, а что у вас с лобиком? Почему он вышел слегка за берега?", – поинтересовался один из поклонников.Звезда получила около 300 подобных посланий. "Это второй локоть. А вам делать больше нечего, как разглядывать лоб? В фотошопе увеличила! Спите спокойно", – вышла из себя блогер. Сообщение она сопроводила неприличным жестом.Напомним, недавно пользователи обрушились с критикой на телеведущую. Они заявили, что набрала лишний вес. Модель отметила, что всегда следит за собой и недавно сбросила почти три килограмма.