Президент Венесуэлы Николас Мадуро, осудив угрозы президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны, заявил, что обращается в ООН.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, осудив угрозы президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны, заявил, что обращается в ООН.Как отметил Мадуро в эфире государственного телевидения, говоря о введении карантина против Венесуэлы, Трамп имеет в виду блокаду. Мадуро дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы тот заявил перед Советом Безопасности о преступной и незаконной угрозе Дональда Трампа касательно введения карантина и морской блокады против Венесуэлы.1 августа Дональд Трамп сообщил, что его администрация обсуждает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая объем иностранной помощи, получаемый Каракасом от России, Ирана и КНР, напоминает РИА Новости.