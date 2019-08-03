Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил шаги профильных министерств России и Белоруссии по отмене роуминга между двумя странами. Это важный шаг в реализации Союзного договора, подчеркнул председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил шаги профильных министерств России и Белоруссии по отмене роуминга между двумя странами. Это важный шаг в реализации Союзного договора, подчеркнул председатель нижней палаты.Задача создать единое информационное поле парламентарии России и Белоруссии поставили профильным министерствам в конце прошлого года, напомнил Володин. Это даст возможность гражданам двух стран разговаривать по телефону, не тратя дополнительные средства на роуминг, подчеркнул спикер Госдумы в беседе с журналистами.На протяжении полугода этот вопрос продвигался сложно, отметил Володин. Теперь Москва и Минск вышли на принятие дорожной карты, и законодатели позитивно оценивают ход процесса, добавил председатель нижней палаты.По его словам, вопрос отмены роуминга показывает, что возможности Союзного государства до конца не реализованы."Еще многое можно сделать в рамках гармонизации законодательства, принятия модельных законов, создания единых условий для развития бизнеса в наших странах в рамках Союзного государства", - сказал спикер Госдумы.Создание и функционирования единого научно-технического пространства и перспективу отмены роуминга между двумя странами законодатели обсуждали в декабре прошлого года на 55-й Сессии Парламентского собрания России и Белоруссии. Эти вопросы затрагивались в рамках правительственного часа, где выступили представители профильных ведомств двух стран.Следующая, 56-я сессия Парламентского собрания прошла 17 июня в Минске. Законодатели двух стран выступают за активную работу по созданию единого правового пространства России и Белоруссии. Вячеслав Володин указывал на необходимость обновить повестку договорных отношений и сделать новые шаги по выполнению положений Союзного договора.