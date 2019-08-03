Российская телеведущая необычным образом поздравила подписчиков с Днем Воздушно-десантных войск. Анфиса Чехова опубликовала откровенный кадр в Instagram. Пользователи не смогли пройти мимо пикантного поста.

Российская телеведущая необычным образом поздравила подписчиков с Днем Воздушно-десантных войск. Анфиса Чехова опубликовала откровенный кадр в Instagram. Пользователи не смогли пройти мимо пикантного поста.В кадре знаменитость позирует на фоне фонтана на ВДНХ. Телеведущая запечатлена в тельняшке с глубоким декольте, серых брюках и голубом берете. В руках она держит флаг ВДВ.В подписи к посту звезда обратилась к десантникам. Она выразила надежду, что бойцам не потребуются приобретенные навыки в жизни. "Парни, с днем ВДВ. Пусть ваши навыки вам никогда не пригодятся! Пусть будет мир! И мирные фонтаны", – написала Анфиса Чехова.Большинство пользователей пришли в восторг от откровенного снимка. "Секретное оружие "Анфиса". Пусть все враги сложат свое оружие, сраженные красотой!", "Вы все лучше и лучше", "Анфиса, от вас столько позитива и колоссальной энергетики, это так здорово!", – отметили комментаторы.Один из подписчиков предположил, что снимок был сделан несколько лет назад. Его догадки подтвердила сама . "Это вчера в 2010-м", – ответила ему телеведущая. "Выглядела и выглядит всегда на все 100. Восхитительная!", – написал ей другой пользователь.