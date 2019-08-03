В последнем выпуске Vogue герцогиня Сассекская поделилась одним из своих любимых стихотворений. Поклонники были разочарованы выбором Меган Маркл и раскритиковали строки.

В последнем выпуске Vogue герцогиня Сассекская поделилась одним из своих любимых стихотворений. Поклонники были разочарованы выбором Меган Маркл и раскритиковали строки.Супруга принца Гарри стала приглашенным редактором британской версии Vogue. Предстоящий выпуск посвящен 15 сильным женщинам, которые изменили мир.Журнал пока не появился на прилавках, однако в Сети регулярно публикуют фотографии и отрывки материалов, которые должны войти в грядущий выпуск. Так, накануне стало известно, что в издании появится стихотворение английского поэта Мэтта Хэйга, передает Express.co.uk.Лирическим героем произведения является пляж. Он появился на заре жизни и существует много миллионов лет. "Привет, я пляж. И ты должна меня послушать. Мне наплевать на то, как ты выглядишь", – обращается герой к читателям.В примечании к стихотворении указано, что бывшая актриса лично выбрала его для грядущего выпуска. "Любимое стихотворение и послание ко всем на лето... И не только на лето", – поделилась .Пользователи подвергли критике стихотворение Мэтта Хайга. По их словам, это худшие строки, которые они когда-либо читали. "Это самая худшая поэма в мире", – написал один из комментаторов в Twitter. С ним согласились многие подписчики. Они признались, что были разочарованы выбором королевской особы.