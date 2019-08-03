Певица высказалась об отношении к татуировкам дочери Алисы, которыми та щедро украшает свое тело. Ирина Салтыкова призналась, что восприняла их болезненно.

Певица высказалась об отношении к татуировкам дочери Алисы,которыми та щедро украшает свое тело. Ирина Салтыкова призналась, чтовосприняла их болезненно.Первое тату Алиса сделалав 28 лет. Затем, довольная результатом, она наколола еще несколько изображений.При этом Салтыкова-младшая утверждает, что каждый их них имеет свой смысл.У знаменитой мамы женачинающей артистки нет на теле ни одной татуировки, поэтому с эпатажным увлечениемАлисы она смирилась с трудом. Ведь не секрет, что многие считают тату вовсе неукрашением, а уродованием своей внешности, особенно, когда они сделаны уженщин.Сейчас Ирина Салтыковасмотрит на татуировки дочери более демократично. "Вроде уже и ничего смотрятся.А раньше было болезненно. Я чуть в обморок не упала, когда впервые увидела. Нонынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, чтотатуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных", – цитируетисполнительницуПри этомподчеркнула, что Алиса делает рисунки только на спине и руках. Она встала на защитунаследницы, попытавшись объяснить ее любовь к тату. "Понимаете, у каждого своякультура внутри себя. Ей так легче и интереснее, украшая себя", – поделиласьпевица.Напомним, в прошлом году дочь искусала овчарка. Собака пыталась добратьсядо лица Алисы. Позже девушке сделали пластическую операцию, благодаря которой ее внешностьстала прежней.