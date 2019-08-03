Певица высказалась об отношении к татуировкам дочери Алисы,
которыми та щедро украшает свое тело. Ирина Салтыкова призналась, что
восприняла их болезненно.
Певица высказалась об отношении к татуировкам дочери Алисы,
которыми та щедро украшает свое тело. Ирина Салтыкова призналась, что
восприняла их болезненно.
Первое тату Алиса сделала
в 28 лет. Затем, довольная результатом, она наколола еще несколько изображений.
При этом Салтыкова-младшая утверждает, что каждый их них имеет свой смысл.
У знаменитой мамы же
начинающей артистки нет на теле ни одной татуировки, поэтому с эпатажным увлечением
Алисы она смирилась с трудом. Ведь не секрет, что многие считают тату вовсе не
украшением, а уродованием своей внешности, особенно, когда они сделаны у
женщин.
Сейчас Ирина Салтыкова
смотрит на татуировки дочери более демократично. "Вроде уже и ничего смотрятся.
А раньше было болезненно. Я чуть в обморок не упала, когда впервые увидела. Но
нынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, что
татуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных", – цитирует
исполнительницу
При этом
подчеркнула, что Алиса делает рисунки только на спине и руках. Она встала на защиту
наследницы, попытавшись объяснить ее любовь к тату. "Понимаете, у каждого своя
культура внутри себя. Ей так легче и интереснее, украшая себя", – поделилась
певица.
Напомним, в прошлом году дочь искусала овчарка. Собака пыталась добраться
до лица Алисы. Позже девушке сделали пластическую операцию, благодаря которой ее внешность
стала прежней.