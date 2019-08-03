Объявляя новый пакет санкций против России, Вашингтон выставляет напоказ свое бессилие. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ.

Объявляя новый пакет санкций против России, Вашингтон выставляет напоказ свое бессилие. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ.Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Соединенные Штаты перепробовали уже много способов воздействия на Россию, но у них не получилось заставить Москву изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение минимум трех из шести возможных вариантов санкций, напоминает телеканал "Россия 24". Среди них — понижение уровня дипломатических отношений, запрет на выдачу кредитов, на экспорт американских товаров и технологий, а также на полеты государственных авиакомпаний подсанкционной страны.