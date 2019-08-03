Команда
нового президента Украины собралась отторгнуть часть территории нашей страны.
Владимир Зеленский намерен вернуть Незалежной Крым.
Команда
нового президента Украины собралась отторгнуть часть территории нашей страны.
Владимир Зеленский намерен вернуть Незалежной Крым.
Для реализации своего дерзкого плана украинские
власти хотят разработать "стратегию деоккупации Крыма". Об этом заявил постоянный
представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
"Безусловно, важная составляющая – это участие в
наработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Это то, что очевидно,
должно быть у нашего государства. Пока что полноценного этого документа нет", -
цитирует Кориневича "ПолитНавигатор". Он добавил, что Незалежная не только
может играть вторым номером, но команда Владимира Зеленского и способна "каким-то
образом прописывать рецепты того, как мы будем возвращать Крым под контроль
Украины".
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму заявил, что Киев
должен инициировать создание международной переговорной площадки, на которой
будет обсуждаться возвращение полуострова Незалежной. По словам Кориневича, в переговорах
могут участвовать Великобритания, США, Германия и Франция. Кроме того, он
допускает участие в новом формате Турции. При этом он подчеркнул, что участие России
в них необязательно.
Напомним, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по
итогам референдума. Киев считает полуостров своей территорией, находящейся под
российской оккупацией. Москва настаивает на том, что присоединение Крыма
соответствовало нормам международного права.