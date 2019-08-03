Команда нового президента Украины собралась отторгнуть часть территории нашей страны. Владимир Зеленский намерен вернуть Незалежной Крым.

Команданового президента Украины собралась отторгнуть часть территории нашей страны.Владимир Зеленский намерен вернуть Незалежной Крым.Для реализации своего дерзкого плана украинскиевласти хотят разработать "стратегию деоккупации Крыма". Об этом заявил постоянныйпредставитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич."Безусловно, важная составляющая – это участие внаработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Это то, что очевидно,должно быть у нашего государства. Пока что полноценного этого документа нет", -цитирует Кориневича "ПолитНавигатор". Он добавил, что Незалежная не толькоможет играть вторым номером, но команда Владимира Зеленского и способна "каким-тообразом прописывать рецепты того, как мы будем возвращать Крым под контрольУкраины".Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму заявил, что Киевдолжен инициировать создание международной переговорной площадки, на которойбудет обсуждаться возвращение полуострова Незалежной. По словам Кориневича, в переговорахмогут участвовать Великобритания, США, Германия и Франция. Кроме того, ондопускает участие в новом формате Турции. При этом он подчеркнул, что участие Россиив них необязательно.Напомним, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года поитогам референдума. Киев считает полуостров своей территорией, находящейся подроссийской оккупацией. Москва настаивает на том, что присоединение Крымасоответствовало нормам международного права.