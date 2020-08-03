На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 3 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 3 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 сл. в Ковровском, 5 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Муромском, 2 сл. в Юрьев-Польском. 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5659 случаев заболевания (970 сл. в г. Владимире, 820 сл. в Гусь-Хрустальном, 657 сл. в Петушинском, 508 сл. о. Муром, 433 сл. в Александровском, 471 сл. в Ковровском, 310 сл. в Собинском, 290 сл. в Вязниковском, 264 сл. в Юрьев-Польском, 200 сл. в Кольчугинском, 158 сл. в Судогодском, 134 сл. в Киржачском, 140 сл. в Меленковском, 96 сл. в Суздальском, 77 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.