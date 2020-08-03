Фестиваль традиционно пройдёт в форме палаточного лагеря

С 7 по 9 августа в Гороховце пройдёт фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка лета». Фестиваль традиционно пройдёт в форме палаточного лагеря.По информации пресс-службы администрации Владимирской области, гостей ждёт насыщенная программа: «Костровые» песни, конкурсы для молодых авторов и исполнителей, большой концерт с участием приглашённых артистов, а также экскурсии по Гороховцу, интерактивный квест, подвижные и интеллектуальные игры, кинопоказ и многое другое.Более подробно ознакомиться с информацией о фестивале можно на сайте или на страничках в соцсетях vk.com/makushkafest и instagram.com/makushkafest.