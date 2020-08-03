Отказ признать вину в смертельной аварии не поможет Михаилу Ефремову. Артиста ждет строгий обвинительный приговор, заявил представитель Невской коллеги адвокатов Андрей Алешкин в беседе с корреспондентом Дни.ру.

Отказ признать вину в смертельной аварии не поможет Михаилу Ефремову. Артиста ждет строгий обвинительный приговор, заявил представитель Невской коллеги адвокатов Андрей Алешкин в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Авария с участием звезды произошла вечером 8 июня. Машина, в которой находился Михаил Ефремов, столкнулась лоб в лоб с фургоном. Водитель второго транспорта скончался от многочисленных травм в больнице.Ефремова задержали правоохранители. Медицинская экспертиза установила, что в момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Звезду отправили под домашний арест до 22 января 2021 года.На днях адвокат Ефремова заявил, что он не признает вину. Эльман Пашаев к смертельной аварии. Другими подробностями он поделиться отказался.По мнению адвоката Андрея Алешкина, Эльман Пашаев выбрал неверный способ защиты знаменитости. Если бы актер раскаялся и признался в содеянном, то это могло быть смягчить приговор.30 Июл 2020 в 6:42 PDT"Поступок (отказ признать вину – Прим.ред.) был ошибкой. Отягчающие обстоятельства остались, так что приговор будет обвинительный и более строгий, чем он мог быть", – сказал эксперт.