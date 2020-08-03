Леонид Агутин не смог сдержать чувство гордости за свою звездную супругу и снял небольшой кусочек домашнего концерта в ее исполнении. Анжелика Варум решила устроить настоящий дачник для близкого круга друзей.

Леонид Агутин не смог сдержать чувство гордости за свою звездную супругу и снял небольшой кусочек домашнего концерта в ее исполнении. Анжелика Варум решила устроить настоящий "дачник" для близкого круга друзей.Последнее время погода в столице не перестает радовать местных жителей. Прохладный ветер и назойливый дождь сменились высокой температурой и ласковым солнцем. Звезды российского шоу-бизнеса не смогли проигнорировать этот факт и стали устраивать концерты на свежем воздухе.Первооткрывателями в этом деле можно считать Леонида Агутина и Анжелику Варум. Стоит отметить, что звездная пара продолжала радовать своих поклонников даже в период карантина. Пока все сидели дома из-за бушующей пандемии коронавируса, исполнители устраивали онлайн-трансляции и выступали для постоянных слушателей.Теперь артисты вышли на новый уровень и пригласили давних друзей к себе в гости, чтобы послушать песни Анжелики Варум."Тем временем, записываем концерт Анжелики Варум на даче. Собрались узким кругом. Не квартирник, а, скорее, дачник", – прокомментировал новую видеозапись Леонид Агутин.Многочисленная аудитория исполнителя сразу же разделилась на два лагеря. Одни поддержали Анжелику и попросили чаще выходить на связь. Другие же раскритиковали голос Варум.2 Авг 2020 в 6:06 PDTНашлись и те, кто признался, что слышит концерт звезды вживую, так как живет по соседству. Поклонники отметили облагороженную территорию дачного участка Леонида Агутина. Внимательные пользователи "Инстаграм" похвалили пару за создание тенистого уголка.