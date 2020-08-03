Актера Лэйна Дэвиса в России помнят как исполнителя роли нагловатого адвоката Мейсона в сериале Санта-Барбара. 31 июля знаменитому американскому артисту исполнилось 70 лет.

Актера Лэйна Дэвиса в России помнят как исполнителя ролинагловатого адвоката Мейсона в сериале "Санта-Барбара". 31 июля знаменитомуамериканскому артисту исполнилось 70 лет.Лэйн Дэвис родом из штата Джорджия, что в США. Будущаязвезда мыльной оперы выросла в семье театральной актрисы и радиоведущего. Вседетство Лэйн провел за кулисами и уже в средней школе читал со сцены монологииз классической литературы.Отучившись в театральном вузе, Дэвис начал активносниматься. В середине 80-х Лэйн получил место в проекте "Санта-Барбара",который сделал его мировой знаменитостью. Роль старшего сына нефтяного магнатаСи Си Кэпвелла артист исполнял пять лет. За это время он успел влюбить всебя миллионы женщин по всему миру. Много поклонниц у американского актерапоявилось в России.В какой-то момент Лэйн Дэвис решил покинуть сериал. Он попросил сценаристов вывести его героя из сюжета. Авторы не стали жертвоватьлюбимым персонажем. Адвоката Мейсона начал играть другой артист – Терри Лестер.Спустя время его заменил Гордон Томсон.1 Авг 2020 в 8:51 PDTСнявшись в "Санта-Барбаре" Дэвис стал больше вниманияуделять театру. Артист с детства был поклонником Шекспира, поэтому организовалежегодный Шекспировский фестиваль в Теннесси. Отметим, что смотр проводится досих пор.Сегодня Лэйн снимается реже. Театральная сцена поглощает всевремя знаменитости. Также звезда "Санта-Барбары" преподает актерскоемастерство.В прошлом году Лэйн Дэвис снялся в 15 сезоне популярногосериала "Сверхъестественное". В ленте он исполнил роль Фрэнсиса Тамблти –известного мошенника, жившего в Америке XIX века.5 Сен 2019 в 3:22 PDTАктер сериала "Санта-Барбара" 30 лет состоял в браке с ХоллиСуонн. К сожалению, не так давно этот союз распался. Экс-жена Дэвиса работаетмузыкальным редактором. У бывших супругов уже взрослые сыновья – Тэтчер иНэйтан.