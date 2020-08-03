Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в одном из интервью заявил, что коронавирус стал репетицией биологической войны. По мнению врача, страны все еще не могут противостоять бушующей пандемии.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в одном из интервью заявил, что коронавирус стал репетицией биологической войны. По мнению врача, страны все еще не могут противостоять бушующей пандемии.Леонид Рошаль отрицает общепринятую теорию распространения COVID-19 и винит в происходящем человеческий род. Президент НИИ уверен: коронавирус стал самой серьезной проверкой для системы здравоохранения.По словам врача, Россия смогла избежать трагических последствий из-за небольшой плотности населения. Специалист подчеркнул, что основной удар приняли на себя Москва и Подмосковье.Более того, власти своевременно приняли меры: ввели систему санитарных кордонов. При этом в ряде других стран спецслужбы оказались не готовыми к борьбе с инфекцией."Гражданам необходимо продолжать носить маски и перчатки, не пускать сопливых, кашляющих детей в садики, запретить приходить на работу тем, кто чувствует недомогание", – публично заявил Рошаль.Он посоветовал гражданам тестироваться на коронавирус и наблюдать за своим состоянием.2 Авг 2020 в 4:01 PDTНапомним, что еще в начале июля врач призывал москвичей носить маски в общественных местах. Подобные меры были предложены из-за того, что распространение инфекции до сих пор не завершилось.Согласно последним данным, в России число выявленных случаев коронавируса составляет 850 870. Выздоровели 50 173 человека, в то время как количество активных случаев достигло 186 569.