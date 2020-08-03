Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал действия американского лидера Дональда Трампа. Он осудил американского лидера.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал действия американского лидера Дональда Трампа. Он осудил американского лидера.Болтон назвал главу государства безнравственным президентом. Он считает, что тот якобы сосредоточен на своих личных интересах, а не на реальных проблемах США. По его словам, Дональд Трамп думает лишь о том, чтобы избраться на следующий срок.В пример он привел переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. По словам Болтона, президент Соединенных Штатов принимал ряд неудачных решений. Он заявил, что Дональд Трамп даже не знает, когда был разделен Корейский полуостров и у каких стран есть ядерное оружие.Напомним, Джон Болтон был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года. Тогда Дональд Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Бывший советник президента США по нацбезопасности написал скандальную книгу "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".Как писали "Дни.ру", ранее в Сеть попали несколько глав произведения Джона Болтона. Он обнародовал эпизоды, выставляющие не в лучшем свете.В частности, это история, во время которой глава государства спросил, входит ли Финляндия в состав России. Кроме того, лишь во время разговора с Терезой Мэй, которая тогда возглавляла правительство Великобритании, политик впервые узнал, что эта страна является ядерной державой.