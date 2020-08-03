Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко стремительно теряет власть. Все меньше граждан готовы выйти на улицы, чтобы поддержать лидера. Об этом сообщил Дни.ру доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, участник Проекта 5-100 Андрей Суздальцев.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко стремительно теряет власть. Все меньше граждан готовы выйти на улицы, чтобы поддержать лидера. Об этом сообщил "Дни.ру" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, участник Проекта 5-100 Андрей Суздальцев.Митинг Светланы Тихановской стал самым массовым вБелоруссии с 1991 года. В нем приняли участие 63 тысячи человек. Минск –двухмиллионный город и для него это очень высокий показатель. Сейчас идутмитинги по всей республике. На них стабильно собирается около 10% населения."Учитывая,что в массовых акциях протеста принимают участие далеко не все, кто настроенпротив власти, то такого рода митинги – очень сильный удар по Лукашенко", – заявил эксперт. Глава страны не верит, что от него отвернулосьбольшинство населения. Он реагирует на это очень болезненно.По словам Суздальцева, когдасоциологи Академии наук в июне оценили электорат Лукашенко в 26-28%, он не мог этогопринять и требовал привести другие данные. Теперь президента успокаивают,утверждая, что его поддерживает около 80% населения. На самом деле это не так.Публикация от (@lukoshenko_aleksandr) 16 Июл 2020 в 2:40 PDT"При таком высоком рейтинге вокруг действующего президента все бы бурлило. Асейчас его сторонники не могут собрать даже маленький пикет в его поддержку", – продолжил доцент ВШЭ.В конце мая-начале июня оппоненты Лукашенко началисобирать подписи. К ним выстраивались огромные очереди. Президент потребовалих разогнать, натравливал на эти очереди милицию. Он очень тяжело принимал тот факт,что люди подписывались против него.Эксперт рассказал, что задержание россиян под Минском, произошло неслучайно. Александр Лукашенко всеми силами пытается вернуться к ситуации предыдущих выборов. По слухам, кофициальным результатам выборов ему дописывали 15-20%. Он хорошо проходилголосование и считал себя вполне легитимным." пытается вернуться в старую систему координат,когда он был главным кандидатом, а в выборах участвовали представителибелорусской оппозиции на уровне городских сумасшедших. Они получали 1,5-2%, аон получал большинство голосов и красиво проходил", – заключил Суздальцев.