Музыка в сгоревшем театре и новое прочтение знаменитой песни. Участники российской рок-группы «Zero People» представили новый клип. Он снимался во Владимирском театре драмы, пострадавшем от

Музыка в сгоревшем театре и новое прочтение знаменитой песни. Участники российской рок-группы «Zero People» представили новый клип. Он снимался во Владимирском театре драмы, пострадавшем от огня этим летом. Я получил эту роль, Мне выпал счастливый билет. Напомним, пожар в Областном театре драмы случился 29 июня. Пожарные смогли отстоять здание, но серьёзно пострадали фойе, оборудование, зрительный