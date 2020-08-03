В восьми километрах от поселка Спирово в районе деревни Матвеево Спировского района Тверской области очевидцы сняли на видео огромного медведя. Эмоций в тот момент люди сдержать не смогли.

В восьми километрах от поселка Спирово в районе деревни Матвеево Спировского района Тверской области очевидцы сняли на видео огромного медведя. Эмоций в тот момент люди сдержать не смогли.На опубликованной в Сети записи видно, как внимание людей привлекло какое-то шевеление в кустах. Как оказалось, там бродил медведь.Очевидно это стало после того, как животное поднялось на задние лапы. Люди не смогли сдержать эмоций. Однако агрессии лесной обитатель проявлять не стал и ушел с миром.