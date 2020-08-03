Чуть больше месяца осталось до выхода на старт бегунов владимирского полумарафона "Золотые ворота".

Чуть больше месяца осталось до выхода на старт бегунов владимирского полумарафона "Золотые ворота". В этом году праздник спорта пройдет уже в четвертый раз.Намечены забеги на разные дистанции - от 300 метров - для детей и до 21,5 километра для тех, кто старше 18 лет. Самым юным участникам - 4 года, верхнего возрастного предела нет. Также планируется "Забег равных возможностей", в котором примут участие воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов. Традиционно маршруты пройдут по историческому центру Владимира. Зарегистрироваться на дистанцию можно на сайте полумарафона. И уже сейчас организаторы начинают отбор волонтеров. Чтобы стать частью команды полумарафона "Золотое кольцо 2020", нужно оставить заявку на сайте "Доброштаба".