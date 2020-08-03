В пятницу, 31 июля, в крупнейший мебельный центр Европы Три кита, который находится в Подмосковье, ворвалась толпа мужчин. Они пробрались в офисные помещения и нанесли визит генеральному директору Александру Мордковичу. Люди потребовали, чтобы действующий руководитель покинул рабочее место и освободил его для экс-топ-менеджера Трех китов Сергея Зуева.

В пятницу, 31 июля, в крупнейший мебельный центр Европы "Три кита", который находится в Подмосковье, ворвалась толпа мужчин. Они пробрались в офисные помещения и нанесли визит генеральному директору Александру Мордковичу. Люди потребовали, чтобы действующий руководитель покинул рабочее место и освободил его для экс-топ-менеджера "Трех китов" Сергея Зуева."Онисказали, что есть решение суда, которое немедленно нужно исполнить. Хотя япрекрасно знаю, что оно еще не вступило в законную силу. Ведь это был судпервой инстанции. Несмотря на это, они сказали, что это мелочи", – рассказалМордкович корреспонденту "Дни.ру", добавив, что заметил среди нападавших исамого Зуева.СергейЗуев, осужденный десять лет назад за контрабанду мебельной продукции, пытаетсявернуть обратно компанию. 27 июля 2020 года суд первой инстанции в Московскойобласти иск Зуева. Однако до вступления в силу решения естьеще почти месяц – именно столько в соответствии со статьей 259 АПК РФ есть уМордковича на обжалование."Это90-е годы какие-то! Толпа забежала, вытянули, забрали печать! Что это такое?!",– возмущается действующий гендиректор "Трех китов".сложившейся ситуации Александр Мордкович надеется на помощь правоохранительныхорганов и уже обратился с соответствующим заявлением (копия документа есть в распоряжении редакции)."31.07.2020г. со стороны ООО "ЛАРИВА" были совершены действия по физическому выдворению идальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников ООО "ЛаМакс" на рабочихместах по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлокНовоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8-9. … ООО "ЛаМакс" располагаетвидеозаписью захвата и выдворения сотрудников по адресу: Московская область,Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8– 9.и готово предоставить данные материалы и в полной мере содействоватьдальнейшему ходу процессуальной проверки по-настоящему заявлению", – говоритсяв заявлении за подписью Мордковича.Примечательно,что незадолго до происшествия в "Трех китах", министр промышленности и торговлиДенис Мантуров обратился к финансовым институтам с призывом не "рейдерить"торговые центры, ведь они и так пострадали из-за пандемии и кризиса. "Мырассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находитькомпромиссы и избегать соблазна <…> Потребители не очень активновозвращаются в торговые центры, особенно в крупные", – цитирует Манутрова ТАСС.Напомним,дело "Трех китов" активно обсуждала вся страна в начале 2000-х годов. В основулегла контрабанда мебельной продукции из Италии. Тогда таможенную службуминовала огромная сумма денежных средств. Вес товара занижался, из-за чего егостоимость падала в разы.Делорасследовали Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности. Кответственности были привлечены порядка десяти человек. В итоге в 2010 годуНаро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишениясвободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые,имевшие отношение к деятельности "Трех китов" и управляющей компании "ЛигаМарс". Казалось, эта история окончательно канула в Лету. Однако после выхода насвободу бывший топ-менеджер мебельной империи продолжает добиваться возвращениябизнеса.Недавнеерешение арбитражной инстанции удивило многих, однако точку в этом деле ставитьрано. Судебные разбирательства продолжатся.